Москва, , 10:16 — REGNUM В России создадут Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Новая структура будет закупать медикаменты по федеральным программам. Например, для пациентов с орфанными и онкологическими заболеваниями, ВИЧ и туберкулёзом. Также в ведение центра будет входить закупка вакцин.

Кроме этого, центр займется мониторингом и прогнозом потребности закупок в регионах. Учредителем центра станет Минздрав РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Михаил Мишустин упростил порядок обязательной маркировки лекарств.

Читайте ранее в этом сюжете: Мишустин упростил правила маркировки лекарств