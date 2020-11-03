Москва, 3 ноября 2020, 10:16 — REGNUM В России создадут Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Новая структура будет закупать медикаменты по федеральным программам. Например, для пациентов с орфанными и онкологическими заболеваниями, ВИЧ и туберкулёзом. Также в ведение центра будет входить закупка вакцин.
Кроме этого, центр займется мониторингом и прогнозом потребности закупок в регионах. Учредителем центра станет Минздрав РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Михаил Мишустин упростил порядок обязательной маркировки лекарств.
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