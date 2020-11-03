Вашингтон, , 10:16 — REGNUM Комиссию по патриотическому образованию создал президент США Дональд Трамп, подписавший соответствующий указ 2 ноября, сообщает издание Politico.

Целью так называемой Комиссии 1776 станет «воспитание поколения, которое понимает историю и принципы, лежащие в основе создания США в 1776 году, и которое стремится создать более совершенный Союз».

Необходимость создания подобной комиссии связана с возглавляемым журналом The New York Times Magazine Проектом 1619, в рамках которого история США рассматривается с точки зрения рабства и вклада афроамериканского населения.

«Этот радикальный взгляд на американскую историю страдает упрощенчеством, скрывает достоинства, искажает мотивы, игнорирует или искажает факты и преувеличивает недостатки, что приводит к сокрытию правды и превратному описанию истории», — говорится в приказе. — Если не определить, оспорить и исправить эту искаженную точку зрения, она может разрушить и в конечном счете стереть узы, связывающие нашу страну и культуру вместе».

Трамп обвинил «односторонние и противоречивые оценки» расовых вопросов в том, что они мешают признать «успешную попытку страны избавиться от проклятия рабства и использовать уроки этой борьбы, чтобы направить нашу работу по обеспечению равных прав для всех граждан».

В состав комиссии войдут 20 членов, которые будут назначаться главой Белого дома сроком на два года из числа бывших государственных секретарей, министров обороны, внутренних дел, жилищного строительства и городского развития и образования, а также помощников президента по внутренней политике и межправительственным делам.