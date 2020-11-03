Вашингтон, , 10:12 — REGNUM Кристофер Уокен присоединился к актёрскому составу сериала «Увольнение (Severance) в жанре триллера. Об этом 3 ноября сообщил портал Screen Rant.

Таким образом, на съёмочной площадке он составит компанию Патрисии Аркетт, Адаму Скотту и Джону Туртурро. Реализацией проекта шоу занимается потоковый сервис Apple TV Plus. В качестве продюсера и режиссёра проекта выступит известный комик Бен Стиллер. Аркетт и Скотт также займут должности продюсеров.

Кристофер Уокен получил известность благодаря фильму «Охотник на оленей» 1978 года. За свою карьеру он снялся во множестве картин, в т.ч. в таких, как «Криминальное чтиво», «Поймай меня, если сможешь», «Мёртвая зона», «Настоящая любовь», «Сонная лощина» и других.

Читайте ранее в этом сюжете: К проекту перезагрузки «Обители зла» присоединилась звезда сериала «Готэм»

Читайте развитие сюжета: Стивен Кинг поделился новой информацией о сериале «История Лизи»