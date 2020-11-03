Москва, , 10:10 — REGNUM АО «Почта России» нарушило закон о защите конкуренции из-за высоких тарифов для жителей труднодоступных населенных пунктов, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.

По данному факту ФАС возбудила дело. Ранее «Почта России» получило предупреждение об отмене надбавок за отправку и получение посылок. Размер надбавки составляет 100% за массу посылки. Следующее заседание комиссии ФАС назначено на 17 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа ФАС потребовала от «Почты России» отменить надбавки за посылки в труднодоступных населенных пунктах. Поручено обеспечить равные условия оказания услуг на всей территории страны.

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