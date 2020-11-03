Санкт-Петербург, , 10:18 — REGNUM В Петербурге в минувший понедельник нарастили объемы ежедневного тестирования на коронавирус. Об этом сообщает 3 ноября городской оперативный штаб.

Измерение температуры Дарья Драй © ИА REGNUM

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Так, за последние сутки в Северной столице на вирус проверили 30 663 человека, что почти на 43% больше, чем днем ранее.

Под медицинским наблюдением находятся 4253 человека, из них 57 находятся в обсерваторе, 2302 — на самоизоляции. Еще 1894 человека — это контактные лица.

В справочную службу по теме коронавируса за сутки позвонили 825 раз.

Добавим, с 5 октября на портале #мывместе зарегистрировались 682 петербургских волонтера, которым поступило 884 заявки с просьбой принести продукты или лекарства на дом тем, кто находится на изоляции. Заявку можно оставить на горячей линии 8−800−200−34−11.

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