Симферополь, , 10:07 — REGNUM В Республике Крым наметилась тенденция к снижению числа вновь выявляемых носителей коронавируса. Так, за минувшие сутки, по данным, опубликованным главой региона Сергеем Аксёновым в социальных сетях 3 ноября, в Крыму подтверждено 139 случаев заражения коронавирусом. При этом 2 ноября сообщалось о 161 новом случае заражения, а 1 ноября — о 203 новых носителях.

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Согласно данным, опубликованным главой Крыма, из 139 новых пациентов у 67 заболевание протекает без каких-либо симптомов.

«Из общего количества заболевших 69 выявлены при обращении за медицинской помощью, 70 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — уточнил Аксёнов.

Таким образом, на 3 ноября в Крыму подтверждено уже 10 118 случаев заражения, выздоровели 5657 человек. Скончались 142 пациента с COVID-19.