Грозный, , 10:07 — REGNUM В Чечне в период пандемии коронавируса оказывается постоянная поддержка малоимущих и нуждающихся граждан и семей. За время с начала проведения мероприятий по предотвращению распространения коронавируса власти региона оказали помощь свыше 20 тыс. семей и более 500 тыс. детей. Об этом сообщил по итогам заседания оперативного штаба 2 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров.

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По его словам, помимо населения Чечни, помощь оказывалась и гражданам за пределами региона — в других субъектах России и за рубежом, на что было направлено 780 млн рублей от Регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова. Семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, роздано более 2 млн продуктовых наборов.

Помощь оказывалась и пострадавшим от пандемии предпринимателям. Ею были охвачены более 7000 субъектов малого и среднего бизнеса.

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