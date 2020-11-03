Киев, , 10:07 — REGNUM За минувшие стуки на Украине выявили 8738 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил 3 ноября специализированный ресурс Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Коронавирус Zdrav.tomsk.ru

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По данным ресурса, за сутки в стране 157 человек скончались от осложнений, вызванных коронавирусной пневмонией. Наибольшее количество заражённых выявили в Киеве — 789 и в Харьковской области — 712.

За время пандемии на Украине выявили 410 932 случая заражения, из них 7532 оказались смертельными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины Юлия Тимошенко заявила, что из-за конфликта между президентом страны Владимиром Зеленским и Конституционным судом Украины борьба с COVID-19 ушла на второй план.

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