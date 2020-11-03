Хабаровск, , 10:08 — REGNUM В Хабаровске детские сады массово закрывают на карантин по ОРВИ и коронавирусу — закрыто 28 групп в 20 садах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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На 3 ноября в краевой столице закрыты 13 групп по COVID-19 и 15 — по ОРВИ. За сутки в Хабаровске выдали 204 положительных теста на коронавирус.

В школах Хабаровска поручено до окончания осенних каникул, до 9 ноября, провести генеральную уборку и обработку всех помещений обеззараживающими составами.

Пока о продлении каникул городские и региональные власти не говорят. Между тем, во Владивостоке каникулы продлили по 14 ноября включительно. Что касается школ в муниципалитетах Приморья, то главы будут сами принимать решения о сроках каникулах.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за роста числа больных COVID-19 в России говорят о введении всеобщего карантина, об этом заявил в в Facebook лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.