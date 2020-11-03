Севастополь, , 09:56 — REGNUM Севастопольцев приглашают принять участие в Большом этнографическом диктанте, который в этом году будет проводиться в онлайн-формате в период с 3 по 8 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

«В этом году из-за ограничений диктант будет проводиться в онлайн-формате. Каждый желающий с 3 по 8 ноября может зайти на сайт www.miretno.ru. пройти регистрацию и ответить на вопросы теста. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий — 100», — сообщил начальник отдела департамента общественных коммуникаций Севастополя Владимир Колесников.

Задания диктанта будут оформлены в виде теста из 30 вопросов, в том числе 20 — федеральная часть, десять — отдельные вопросы для участников разных регионов.

«В прошлые годы средняя оценка за диктант по Севастополю составляла около 58 баллов. Это очень хороший результат. Срок прохождения диктанта составит 45 минут. Хочется, чтобы люди проявили интерес к этнографии как науке, к истории народов своего региона», — добавил Владимир Колесников.

Большой этнографический диктант — просветительский проект, он знакомит с культурой народов, проживающих в России и позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности, а также позволяет привлечь внимание к этнографии как науке. Отметим, что, по данным правительства Севастополя, в городе-герое проживают представители 103 народов.