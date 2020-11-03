Нур-Султан, , 09:56 — REGNUM Правительство Казахстана утвердило новый генеральный план развития Туркестана с детальными схемами развития городской инфраструктуры, сообщили в пресс-службе правительства.

Власти республики рассчитывают, что к 2025 году население Туркестана увеличится до 250 тыс. человек, а к 2035 году — на 350 тыс. человек. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин подчеркнул, что со дня образования Туркестанской области на развитие областного центра направлено 400 млрд тенге ($919 млн).

До 2025 года в Туркестане планируют построить 15 школ, 44 детских сада и десть объектов здравоохранения. Кроме того, планируется озеленить 13 тыс. гектаров городской территории.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня министр культуры и спорта Казахстана Актоты Раимкулова заявила, что в Туркестане планируется построить Международный университет туризма и спорта.

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