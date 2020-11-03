Благовещенск, , 09:55 — REGNUM Московские врачи проведут для своих коллег с Дальнего Востока телемост по вопросам лечения пациентов с коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

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В телеконференции, который состоится 5 ноября, примут участие главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Москвы, главный врач консультативно-диагностической поликлиники № 121 Андрей Тяжельников, главный специалист-трансфузиолог Москвы профессор Андрей Буланов и заведующий отделением клинической и производственной трансфузиологии и гравитационной хирургии крови НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Александр Костин.

В режиме онлайн-связи специалисты обсудят вопросы ведения больных COVID-19 в амбулаторных условиях и опыт применения антиковидной плазмы.

Как сообщало ИА REGNUM, лифты могут представлять опасность для граждан, поскольку задерживают воздух с частицами коронавируса, об этом журналистам рассказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.