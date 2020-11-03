Грозный, , 09:52 — REGNUM В Чечне ситуация с обеспеченностью койко-местами в больницах, где оказывают помощь пациентам с COVID-19, находится под контролем властей. В настоящее время причин для беспокойства нет — коечный фонд свободен на 43%. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров 2 ноября после заседания оперативного штаба.

По словам главы региона, при необходимости число мест в больницах республики для лечения пациентов с коронавирусом может быть увеличено в три раза.

«Если в среднем по стране процент свободного коечного фонда составляет менее 10%, то у нас этот показатель на уровне 43%. Более того, при необходимости мы можем расширить места для пациентов с COVID-19 с 950 до 3000», — написал Кадыров на своей странице «ВКонтакте».

При этом чеченский лидер подтвердил, что в регионе отмечается рост числа госпитализированных. За последний месяц, по его словам, среднее количество пациентов в сутки выросло с 28 до 65. ⠀

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