Бузулукский район, Оренбургская область, , 09:52 — REGNUM В поселке Красногвардеец Бузулукского района Оренбургской области завершен проект благоустройства парковой зоны. Работы велись в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом на официальном сайте отчиталась районная администрация, опубликовав фотографии благоустроенной площадки.

Резонанс вызвал кадр, где запечатлена детская карусель. Как оказалось, аттракцион установили вверх тормашками. Когда информация о перевернутой карусели начала быстро распространяться, с сайта фото оперативно удалили.

Примечательно, что работы по благоустройству велись под контролем администрации Бузулукского района и правительства Оренбургской области, на объекте работал стройконтроль. Об этом заявил глава района Николай Бантюков.

По его словам, обустройство парковой зоны в поселке Красногвардеец является самым масштабным проектом благоустройства в 2020 году в Бузулукском районе. Стоимость работ составила 16,9 млн рублей.

Стоит отметить, что в Оренбуржье население все чаще обращает внимание на то, что нацпроекты, направленные на благоустройство и улучшение жизни, наоборот, приводят к дискомфорту. Так, в Оренбурге жители возмущены реализацией нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сроки сдачи ряда дорог сорваны, а тротуары намерены благоустроить весной 2021 года. Критику оренбуржцев вызвало заявление мэрии о том, что в рамках нацпроекта производится ремонт только проезжей части, а благоустройство тротуаров, газонов, освещения — не входит в нацпроект.