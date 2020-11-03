Екатеринбург, , 09:57 — REGNUM В Свердловской области выполнили программу капремонта на 2020 год уже на 94%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.

В рамках программы в этом году удалось капитально отремонтировать уже 3,5 тыс. объектов в 40 свердловских муниципалитетах. В частности, ремонту подверглись 411 фасадов, 522 крыши, 456 подвалов, 205 лифтов и не только.

«На финальной стадии находятся мероприятия по ремонту внутридомовых систем электроснабжения, водоснабжения и водоотведения», — уточнил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Первоуральске (Свердловская область) осудили бывшего специалиста свердловского Фонда капремонта. Мужчину обвиняли в коммерческом подкупе, сопряжённом с вымогательством.

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