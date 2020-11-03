Челябинск, , 09:46 — REGNUM В Челябинской области к 3 ноября стало известно ещё о пятерых скончавшихся гражданах с коронавирусом. Данные приводит оперштаб.

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Три человека умерли от COVID-19. Среди них 53-летний мужчина, а также женщины 75 и 89 лет. При этом 73-летняя женщина умерла от рака, а 75-летний мужчина — от острого инфаркта миокарда.

С начала пандемии COVID-19 унёс жизни 180 человек. Ещё 478 граждан скончались от других заболеваний.