Пенза, , 09:55 — REGNUM В День народного единства, 4 ноября, работа неотложной медицинской службы амбулаторно-поликлинического звена в Пензенской области организована по графику субботнего дня. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облминздрава.

В поликлиниках выписка лекарств, листков нетрудоспособности, справок о смерти и прочее, а также работа кабинетов неотложной медицинской помощи будет осуществляться с 8:00 до 14:00. Вызвать врача на дом через кол-центры возможно в это же время.

По прежнему, круглосуточно, жители смогут обратиться за оказанием скорой медицинской помощи, а также специализированной в условиях стационара.

ИА REGNUM напоминает, в начале ноября жителей России ожидает сокращённая рабочая неделя в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября. Среда будет выходным днем.

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