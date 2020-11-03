Анкара, , 09:51 — REGNUM С осуждением теракта, который произошел в Вене, и выражением солидарности с народом Австрии выступил МИД Турции. Об этом 3 ноября говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

В сообщении отмечается, что в результате террористических атак в Вене есть погибшие и получившие ранения.

«Мы решительно осуждаем это нападение, выражаем соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Турция, которая десятилетиями боролась со всеми видами террора, солидарна с австрийским народом в это трудное время», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава МИД Польши Збигнев Рау выразил поддержку Австрии и ее народу после террористических атак.