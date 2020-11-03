Москва, , 09:40 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее порядок работы с системой мониторинга движения лекарственных средств. Об этом 3 ноября сообщает официальный сайт правительства России.

В информации отмечается, что данное решение принято с учётом повышенного спроса на препараты, а также эпидемиологическую ситуацию, поэтому «упрощёнка» будет действовать до готовности участников отрасли.

По новым правилам, аптеки и медучреждения могут вывести лекарства из оборота через кассы и регистраторы выбытия сразу после уведомления о поступивших препаратах. Не нужно ждать подтверждения об успешной регистрации.

Также временно вводятся механизмы обратной приёмки лекарств при ввозе в Россию и обороте внутри страны.

До 1 февраля 2021 года облегчаются операции по движению маркированного товара.

«Обязанность по подаче сведений в систему для участников сохраняется в полном объёме, но участник имеет право производить дальнейшие операции с товаром, если не получил из системы успешного ответа об обработке данных в течение 15 минут», — говорится в информации.

Изменение исключает образование «пробок» в системе.

Постановление распространяется на все действия с лекарствами с 1 июля 2020 года. Новые правила не распространяются на лекарства из категории 12 высокозатратных нозологий.