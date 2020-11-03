Москва, , 09:42 — REGNUM В России закончился сезон лесных пожаров, потому что в настоящее время высокий уровень пожарной опасности сохраняется только в нескольких южных регионах страны. Об этом 3 ноября сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Можно считать, что пожароопасный сезон завершился, потому что чрезвычайный уровень пожарной опасности наблюдается сейчас только в Волгоградской, Астраханской областях, Калмыкии, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Чеченской Республике», — приводит его слова ТАСС.

Также Вильфанд отметил, что пожарная опасность сохраняется только в отдельных регионах указанных им областей.

При этом, как уточнил синоптик, к моменту окончания следующей недели на территории России почти не будет отмечаться высоких классов пожарной опасности.

«К концу этой недели четвертый, пятый уровень пожарной опасности будет только на территориях, которые прилегают к Каспийскому морю. Очень узкая область. Кроме того, в этих регионах практически нет лесов, если исключить горы», — сказал Вильфанд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что особый противопожарный режим снят на территории Воронежской области постановлением правительства региона от 29 октября.