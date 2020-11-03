Магадан, Магаданская область, 3 ноября 2020, 09:56 — REGNUM Магаданская область из федерального бюджета получит 5,27 млн рублей на закупку необходимых лекарств для лечения пациентов с COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
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Лекарства будут выдавать по рецепту врача амбулаторным пациентам.
«На Колыме около 80% пациентов с COVID-19 переносят болезнь в лёгкой форме и проходят лечение дома, под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений пациентам назначают комбинированные схемы лечения», — пояснили в областном минздраве.
Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровский край на борьбу с COVID-19 дополнительно поступят 200 млн рублей, в том числе и на закупку бесплатных лекарств.