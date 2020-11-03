Майкоп, , 09:37 — REGNUM В Адыгее возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении депутата Совета народных депутатов города Майкопа. Народного избранника подозревают в мошенничестве, сообщили 3 ноября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

В 2017 году подозреваемый провернул мошенническую схему, с помощью которой незаконно завладел участком земли. Он получил разрешение на строительство жилого дома на арендуемом им земельном участке. На самом деле жилье ему не было нужно, поэтому злоумышленник соорудил на участке макет дома и поставил на учет это «карточное строение» в кадастровой палате.

После этого депутат получил право на льготное приобретение в собственность данного участка земли. Он достался ему за 23 тыс. рублей, в то время как на самом деле его цена составляла более 770 тыс. рублей. В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства, позволившие совершить преступление.