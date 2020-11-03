Екатеринбург, 3 ноября 2020, 09:41 — REGNUM В Екатеринбурге хотят возвести коттеджный посёлок рядом с опасным захоронением. Документация представлена на портале мэрии города.
На общественные обсуждения вынесен проект межевания территории рядом с Нижнеисетским лесопарком, в микрорайоне Рудный на юге Екатеринбурга. Согласно проекту, рядом с сибиреязвенным скотомогильником планируется построить коттеджный посёлок.
Свои предложения горожане могут внести до 11 ноября 2020 года через сайт горадминистрации или обратившись в департамент архитектуры и градостроительства.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители посёлка Шабровский выступили против строительства мусорного полигона рядом с посёлком. В итоге власти приняли решение не возводить там свалку.
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