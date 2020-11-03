Екатеринбург, , 09:41 — REGNUM В Екатеринбурге хотят возвести коттеджный посёлок рядом с опасным захоронением. Документация представлена на портале мэрии города.

На общественные обсуждения вынесен проект межевания территории рядом с Нижнеисетским лесопарком, в микрорайоне Рудный на юге Екатеринбурга. Согласно проекту, рядом с сибиреязвенным скотомогильником планируется построить коттеджный посёлок.

Свои предложения горожане могут внести до 11 ноября 2020 года через сайт горадминистрации или обратившись в департамент архитектуры и градостроительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители посёлка Шабровский выступили против строительства мусорного полигона рядом с посёлком. В итоге власти приняли решение не возводить там свалку.

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