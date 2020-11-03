Москва, , 09:35 — REGNUM В воскресенье, 1 ноября, прошли выборы в органы власти сразу двух постсоветских стран — Молдавии, где состоялся первый тур президентских выборов, и Грузии, где выбирали парламент. После выборов перемены в этих государствах будут, но не факт, что к лучшему, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«В Грузии результаты парламентских выборов оказались достаточно предсказуемыми — большинство голосов (48%) избирателей набрала правящая партия «Грузинская мечта», но на втором месте с 27% голосов находится партия «Сила в единстве», это бывшее «Единое национальное движение» экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Так что после выборов какие-либо неприятные политические сюрпризы правящей партии гарантированы. Для Грузии эта ситуация была бы нежелательной, так как по итогам сентября ВВП страны прекратил падение и впервые с начала пандемии коронавируса начал расти, увеличившись к августу на 0,7%, а в 2021 году Международный валютный фонд предсказывал Грузии рост ВВП на 5%. Однако если к внешним негативным факторам добавится ещё и политическая нестабильность, то оптимистичные прогнозы МВФ могут и не сбыться.

В свою очередь, в Молдавии действующий президент Игорь Додон по итогам первого тура выборов проигрывает оппозиционному «проевропейскому» кандидату Майе Санду, которая ранее занимала пост премьер-министра страны.

Так как разрыв между кандидатами очень небольшой, итоги президентских выборов будут зависеть от того, кого из двух прошедших во второй тур кандидатов поддержит электорат, голосовавший за Ринато Усатого, лидера оппозиционной действующему президенту, но достаточно «евроскептически» настроенной «Нашей партии».

Поэтому обоим кандидатам до середины ноября, когда состоится второй тур, придётся много поработать, чтобы заручиться поддержкой избирателей независимого политика.

Возможно также, что в промежуточном поражении Игоря Додона сыграла пандемия коронавируса, из-за которой часть поддерживающего президента избирателей не пришла на выборы, а оппозиция, даже несмотря на коронавирус, смогла мобилизоваться и прийти проголосовать.

Для России наиболее желательной была бы победа действующего президента Додона, однако, что касается Майи Санду, в период её пребывания на посту премьер-министра она не была замечена в каких-либо антироссийских высказываниях, да и, кроме того, даже сам действующий президент, по-видимому, не считает госпожу Санду нежелательным кандидатом на пост президента, раз вежливо поздравил её с выходом во второй тур.

Экономика Молдавии в 2020 году выглядит очень слабо, однако, правительство в этом году оказывало поддержку экономике за счёт увеличения инвестиций в строительство и модернизацию инфраструктуры.

Всемирный банк ранее прогнозировал, что в 2021 году экономика Молдавии после спада в текущем году вырастет на 3,5% и по темпам роста в следующем году на постсоветском пространстве уступит только Грузии, но этот прогноз не учитывал возможную политическую нестабильность, в том числе «белорусский сценарий» для Молдавии. А такой сценарий не исключён, кто бы в итоге ни был избран президентом страны.

Биржевой курс молдавского лея после объявления итогов первого тура президентских выборов 2 ноября начал плавно снижаться к доллару и к вечеру торгового дня понизился уже на 0,82%.

Курс грузинского лари после объявления итогов выборов упал к доллару почти на процент. Валютные рынки Грузии и Молдавии, таким образом, уже готовятся к наименее благоприятному для экономик этих стран сценарию развития событий». — высказала свое мнение эксперт.

Читайте также: Наблюдатели от СНГ не выявили серьезных нарушений на выборах в Молдавии