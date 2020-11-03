Петрозаводск, , 09:46 — REGNUM В Республике Карелия за прошедшие сутки зафиксировано сразу два летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Жертвами инфекции стали жители Петрозаводска, 1934 и 1935 годов рождения — пациенты Госпиталя для ветеранов войн. Об этом 3 ноября сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

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По его словам, оба пациента страдали сопутствующими хроническими заболеваниями, скончались в разные дни, но заключения о причине смерти поступили накануне.

«С начала пандемии умерли 52 человека. Смертность от COVID — 19 в республике составляет 8,5 случая на 100 тысяч населения. Это гораздо ниже среднероссийского показателя — 19,4 случая на 100 тысяч населения», — отметил глава республики.

Также за прошедшие сутки в Карелии выявлено 115 новых инфицированных коронавирусом, что на 24 человека больше, чем было найдено сутками ранее. Среди новых зараженных девять детей, у 96 человек есть признаки заболевания COVID-19.

В числе новых инфицированных 64 выявлены в Петрозаводске, 11 — в Кондопоге, девять — в Пряжинском районе. По пять — в Пудоже, Костомукше, поселке Ледмозеро Муезерского района и еще по четыре — в Медвежьегорске и Беломорском районе. Трое выявлены в Сегеже, двое в Прионежском районе. По одному новому случаю выявлено в Сортавале, Лахденпохье, Суоярви.

«В стационарах находятся 432 человека, из них в состоянии средней тяжести — 425 (плюс 12 за сутки), тяжелых — три, на аппаратах ИВЛ — четыре (плюс один пациент за сутки, госпитализированный ранее)», — уточнил Артур Парфенчиков.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 6910 человек из которых 4595 человек выписаны, в том числе 107 за сутки.

С внебольничной пневмонией в Карелии с 1 апреля госпитализированы 1879 человек, в том числе 19 человек за прошедшие сутки. С учетом пациентов, госпитализированных до апреля, 85 человек умерли от пневмонии. За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

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