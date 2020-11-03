Кемерово, , 09:33 — REGNUM В Кемеровской области за последние сутки выявлено 195 новых случаев заражения коронавирусов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, общее число подтверждённых случаев с начала эпидемии достигло 16 018.

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Из них к настоящему времени 11 296 человек выписаны из больниц с выздоровлением, в том числе 31 за последние сутки. Медицинскую помощь продолжают получать 4474 пациента с COVID-19.

За сутки также зарегистрировано семь летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Среди скончавшихся пять мужчин 1937, 1941, 1942, 1946, 1948 годов рождения и две женщины 1951 и 1956 годов. Практически у всех пациентов заболевание протекало на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за продолжающегося роста заболеваемости в области увеличивают коечный фонд. По словам губернатора области Сергея Цивилева, в ближайшее время будет развёрнуто около 300 дополнительных коек.

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