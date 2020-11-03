Москва, , 09:32 — REGNUM Специалисты не получили достоверных различий в исследовании возможного влияния группы крови на длительность лечения и выживаемость от COVID-19. Об этом заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко на своей странице в Facebook.

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"Группа крови и COVID-19. Проанализировали нашу базу данных реанимационных больных в попытке ответить на вопрос: «Влияет ли группа крови пациента на длительность стационарного лечения и выживаемость». Достоверных различий не получили», — сказал Проценко.

Согласно опубликованной главврачом диаграмме, средняя длительность курса лечения больных COVID-19 с разными группами крови длится от 13 до 16 дней, а отношение скончавшихся от COVID-19 к выписанным из больницы пациентам примерно одинаковое при разных группах крови.