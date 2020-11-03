Новосибирск, , 09:32 — REGNUM За прошедшие сутки в Новосибирской области скончались четыре пациента с коронавирусом: 70-летний мужчина и женщины в возрасте 60 лет, 65 лет и 68 лет. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 ноября в региональном оперштабе.

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За весь период пандемии в Новосибирской области скончались 600 пациентов с COVID-19.

В отделениях реанимации в регионе на сегодняшний день находятся 108 пациентов с коронавирусом. 30 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 3 ноября в регионе выявлено 17 844 случая заражения коронавирусом.

За сутки 2 ноября в области скончались шесть пациентов с COVID-19.

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