Москва, , 09:30 — REGNUM Из-за роста числа больных COVID-19 в России говорят о введении всеобщего карантина, сообщил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов в Facebook.

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Возмущение парламентария вызвали данные главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которая сообщила о том, что 90% ввезённых в Россию случаев коронавируса были из Турции.

«Возникает сразу несколько вопросов: почему из курортных стран открыли лишь Турцию и зачем вообще нужно было это делать? Конечно, глядя на цены и сервис на российских курортах, граждане ринулись на «всё включено» и турецкие 5 звёзд. Теперь каждый день имеем антирекорды по заболеваемости, уже говорят о введении всеобщего карантина», — рассуждает Миронов в Facebook.

Он считает, что открытие границ с Турцией было абсолютно непродуманным и вредным решением.

«Нужно было либо предусмотреть открытие сразу нескольких курортных стран, либо не открывать границы для туристических поездок вообще. Видимо, есть хорошие лоббисты. Вот теперь пусть и отвечают за свои действия», — заключил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, после открытия границы с Турцией с 1 августа оттуда вернулось в Россию почти 1,5 млн человек.

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