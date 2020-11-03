Волгоград, , 09:31 — REGNUM Волгоградский областной суд оставил под стражей мужчину, напавшего на отца-одиночку в банке в центре Волгограда, сообщили ИА REGNUM 3 ноября в объединённой пресс-службе судов региона. После словесной перепалки в школьном родительском чате подозреваемый избил волгоградца, тот скончался в реанимации.

Центральный районный суд Волгограда 24 октября постановил заключить подозреваемого под стражу до 24 декабря 2020 года. Адвокат мужчины просил заменить эту меру пресечения на домашний арест. Юрист в апелляции ссылался на то, что его подзащитный оформил явку с повинной и «не собирается скрываться от следствия и каким-либо способом препятствовать производству по уголовному делу». Волгоградский областной суд оставил постановление без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.

Следствие считает, что подозреваемый в ходе возникшего конфликта умышленно нанёс несколько ударов по голове отца-одиночки. Мужчину в бессознательном состоянии доставили в больницу, где, несмотря на оказанную помощь, он скончался спустя неделю.

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