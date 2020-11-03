Салехард, , 09:28 — REGNUM На Ямале 3 ноября стартовал Большой этнографический диктант, который продлится до 8 ноября. В 2020 году просветительская акция проходит онлайн, сообщают организаторы мероприятия.

Проект, который стартовал в 2016 году в Удмуртии, на Ямале был поддержан и написание диктанта проводилось в последние годы не столько как проверка знаний, а праздник, приуроченный ко Дню народного единства — с парадом костюмов коренных малочисленных народов Севера, с танцевальными флешмобами, исполнением народных казачьих песен.

В 2020 году Большой этнографический диктант проходит в домашней обстановке, за компьютерами и ноутбуками по причине бушующей пандемии коронавируса. Организаторы приготовили участникам, решившим проверить свои знания о народах России, приятный бонус — правильные ответы даются сразу и со ссылкой на источник. Любой человек независимо от возраста заходит на сайт просветительской акции и за 45 минут отвечает на 30 вопросов об истории народов России и Ямала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртии.

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