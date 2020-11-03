Курск, , 09:27 — REGNUM Поставки антибактериальных и противовирусных лекарственных средств в аптечную сеть Курской области не возобновились по данным на вечер 2 ноября, сообщили в пресс-службе администрации региона.

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По информации «Курской фармации», «Амоксициллин», «Гепарин», «Преднизолон» поставщик намерен отгрузить в регион 3 ноября. На 4 ноября намечены поставки бесконтактных термометров. Поставки препаратов «Азитромицин», «Экоклав», «Цефтриаксон», «Цефотаксим», «Максиктам» и «Кларуктам», «Мофлокс» запланированы на 5 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Курской области, как и в ряде других регионах России, в октябре сложился острый дефицит препаратов, назначаемых при лечении COVID-19. Ситуацию объясняют сложностями с введением новой системы маркировки, а также ажиотажным спросом.

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