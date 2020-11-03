Красноярск, , 09:35 — REGNUM Детский соматический корпус Красноярской больнице № 20 имени И. С. Берзона был перепрофилирован для лечения взрослых пациентов с COVID-19. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Красноярского края.

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«Изменения в работе больницы связаны с напряжённой эпидемиологической обстановкой в регионе по вирусным инфекциям и повышенной потребностью в медицинской помощи пациентов с заболеваниями органов дыхания», — говорится в сообщении регионального ведомства.

Два новых пульмонологических отделения на 100 коек для больных с коронавирусной инфекцией стали не первыми отделениями такого профиля в больнице. Базовый инфекционный госпиталь на 350 коек, открытый в терапевтическом корпусе, работает в медицинском учреждении уже семь месяцев.

В сообщении минздрава отмечается, что в настоящее время «педиатрическая служба больницы представлена 40 койками, предназначенными для детей с тяжёлыми и среднетяжёлыми формами пневмонии». Обращающиеся за неотложной помощью в круглосуточный детский приёмный покой и в инфекционный госпиталь разведены по разным маршрутам.

Также в больнице временно, до особого распоряжения, приостановлена плановая госпитализация в кардиологическое, ревматологическое и гастроэнтерологическое отделения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае по состоянию на 2 ноября развёрнуто 5037 коек для инфекционных больных. Занятость коечного фонда составляет 94,4%.

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