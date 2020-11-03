Москва, , 09:26 — REGNUM Российская сторона приглашала и приглашает главу SpaceX Илона Маска в Россию. Об этом в эфире YouTube-программы «Соловьёв Live» заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Знакомы [с Илоном Маском] по переписке, как у нас говорят. Мы его приглашаем и приглашали в Россию. Если он приедет — мы обязательно встретимся», — сказал Рогозин.

Он отметил, что не сможет приехать в гости к Маску, поскольку находится под персональными санкциями со стороны США.

Рогозин также напомнил, что в 2018 году их встреча с главой SpaceX планировалась, однако поездка главы Роскосмоса в США не состоялась.