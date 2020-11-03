Владивосток, , 09:31 — REGNUM Во Владивостоке на следующей неделе откроют обсервационный центр для лечения больных лёгкими формами COVID-19, а также увеличат коечный фонд в городских больницах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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В новый центр будут направлять тех пациентов, у которых нет возможности лечиться дома.

Помимо этого, дополнительные 140 мест оборудуют в городских больницах.

«До 1 декабря развернут 100 ковидных коек в краевой клинической больнице №2 (там уже есть 105 коек), ещё 40 коек к существующим 30-ти, откроют во Владивостокской клинической больнице №1 — для этого используют отделение гинекологии», — пояснили в правительстве.

За минувшие сутки в Приморье выявлено 205 новых случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, на 3 ноября в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развёрнуто 2767 коек, из них свободны — 310. 14 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, 13 — подключены к аппаратам ИВЛ.

За сутки выявлено 229 новых случаев заражения коронавирусом.