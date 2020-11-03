Новосибирск, , 09:25 — REGNUM За прошедшие сутки в Новосибирской области выявлено 182 носителя коронавируса, за весь период — 17 844. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 ноября в областном оперативном штабе.

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В том числе коронавирус выявлен у 1140 детей. 14 648 пациентов выписаны с выздоровлением (+147 за сутки).

В регионе проведено 725 533 теста на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 2 ноября в Новосибирской области коронавирус был выявлен у 179 человек.

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