Кызыл, , 09:23 — REGNUM Учащиеся школ в Туве смогут отдохнуть на каникулах чуть дольше. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, осенние каникулы продлены на четыре дня — до 8 ноября.

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Отмечается, что решение было принято оперативным штабов в связи с высокой заболеваемостью среди учителей. В настоящее время COVID-19 в активной фазе болеют более 300 педагогов.

Глава региона Шолбан Кара-оол потребовал после завершения каникул обеспечить качественный образовательный процесс.

«Пандемия новой коронавирусной инфекции не дает никаких поблажек для детей при окончании школы и поступлении в вузы. Нужно выстроить работу так, чтобы у детей не было провалов в учебе», — отметил он.

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