Маунтин-Вью, США, , 09:23 — REGNUM Позицию лидера YouTube по показателю просмотров занял известный вирусный ролик Baby Shark Dance («Танец малышки акулы»). Об этом 3 ноября сообщил журнал Variety.

По состоянию на сегодня, видео, опубликованное 18 июня 2016 года, набрало более 7 млрд просмотров. Издание обратило внимание, что детский ролик сместил с первого места музыкальный клип Despacito Луиса Фонси и рэпера Дэдди Янки, который также имеет уже больше 7 млрд просмотров на YouTube.

Ролик Baby Shark Dance был создан в рамках южнокорейского образовательного проекта Pinkfong. В нём звучит детская песня, в которой рассказывается о том, как акулы охотятся на рыб. В начале видео зрители могут слышать чать «Симфонии № 9» Антонина Дворжака, что является отсылкой к фильму «Челюсти».

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