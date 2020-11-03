Благовещенск, , 09:23 — REGNUM Неадекватное поведение больных COVID-19 главный инфекционист Амурской области Елена Саяпина объяснила тем, что коронавирус поражает мозг.

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Она привела примеры, когда пациенты в первые пять дней болезни скандалят, требуют средства массовой информации, привлекают к себе внимание. Она заверила, что у больных происходит поражения центральной нервной системы.

«Вирус проходит решетчатую кость и попадает в мозг. Сегодня это доказано, уже есть делирий, даже есть шкала, по которой определяется степень поражения головного мозга», — цитирует Елену Саяпину «АСН24».

Как сообщало ИА REGNUM, лифты могут представлять опасность для граждан, поскольку задерживают воздух с частицами коронавируса, об этом рассказал 3 ноября журналистам ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.