Москва, , 09:22 — REGNUM В России временно упрощается система маркировки лекарственных препаратов. Постановление об этом 3 ноября подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства РФ.

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Аптекам и медучреждениям разрешено продавать лекарства сразу после уведомления системы о поступивших к ним препаратах. Ждать подтверждения от системы маркировки не нужно.

Упрощенный порядок маркировки вводится в связи повышенным спросом населения страны на лекарства из-за пандемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в аптеках наблюдаются сбои в системе маркировки при продаже некоторых лекарств.

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