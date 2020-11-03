Тамбов, , 09:18 — REGNUM В Тамбовской области подтверждено 98 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 3 ноября в региональном оперативном штабе. Это на два случая больше, чем сутками ранее.

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В больницах региона с подтверждённым СOVID-19 проходят лечение 669 человек, у 609 из них диагностирована пневмония. Амбулаторно лечатся 867 пациентов.

На 3 ноября в регионе подтверждено 10 134 случая заражения коронавирусом, выздоровели 8533, 51 пациент скончался.