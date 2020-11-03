Нур-Султан, , 09:18 — REGNUM Правоохранительные органы задержали бывшего министра здравоохранения Казахстана Елжана Биртанова, сообщили в пресс-службе комитета по финансовому мониторингу минфина республики.

Экс-министр подозревается в растрате бюджетных средств в особо крупном размере. Суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей. Подробности в интересах следствия не разглашаются, сообщили в комитете.

Ранее казахстанские СМИ сообщили о задержании бывшего министра здравоохранения Казахстана Елжана Биртанова. Официального подтверждения информации не поступало. Биртанов был освобожден от должности 25 июня 2020 года.

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