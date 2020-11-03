Горно-Алтайск, , 09:16 — REGNUM Спасатели объявили о закрытии с 10 ноября навигации маломерных судов в Республике Алтай. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, за выход на воду после этого числа судоводителей будут привлекать к административной ответственности.

Отмечается, что это также создаёт угрозу для всех пассажиров, поскольку обледеневшее судно в значительной степени склонно к опрокидыванию. Для предотвращения подобных происшествий государственные инспекторы будут осуществлять мониторинг водоёмов.

«Во избежание трагических последствий на воде, инспекторы Центра ГИМС МЧС России по Республике Алтай обращается к гражданам, имеющим маломерные суда, не выходить на воду после закрытия навигации», — отметили в управлении.

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