Москва, , 09:13 — REGNUM По предварительным расчетам синоптиков, на следующей неделе в столице России может произойти заметное похолодание. Об этом 3 ноября сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«По предварительным расчетам, на следующей неделе возможно понижение температуры. Причем заметное», — приводит его слова ТАСС.

Также, как отметил метеоролог, такой прогноз ещё будет уточняться на протяжении текущей недели, однако такое похолодание является соответствующим для Москвы климатом.

«Согласно многолетним данным, переход среднесуточной температуры через 0 градусов происходит в последних числах первой декады ноября, с седьмого по десятое число», — уточнил Вильфанд.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что во вторник, 3 ноября, в Москве будет облачно, преимущественно без осадков, температура воздуха +8… +10 °С.