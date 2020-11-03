Оренбург, , 09:07 — REGNUM В Оренбургской области число выявленных случаев заражения коронавирусом за октябрь увеличилось на 37%, или 4 713 человек. Темп прироста заболеваемости в регионе вырос на 8% по сравнению с сентябрем, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Показатели выявленных случаев заражения коронавирусом за октябрь в ПФО ИЦК

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Самый высокий прирост за месяц отмечен в Удмуртии — 69%, второй по величине показатель демонстрируют Пензенская и Кировская области — 40%. На третьем месте находится Пермский край, где количество случаев коронавируса увеличилось на 38%. Самый низкий темп распространения коронавируса по итогам месяца зафиксирован в Чувашии — 15%.

Напомним, в Оренбуржье ежедневно растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. С конца марта (по состоянию на 2 ноября) выявлено 17 933 носителя коронавируса. От COVID-19 лечение в больницах получают 1 202 пациента, из них 286 находятся в тяжелом состоянии.

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