Екатеринбург, , 09:10 — REGNUM Заслуженный работник правоохранительных органов, ветеран ГУФСИН Виктор Г. обвинил одну из больниц Екатеринбурга в заражении его ВИЧ и гепатитом С. Об этом сообщают местные СМИ.

Как передает РИА «Накануне», в апреле 2020 года Г. сделали в медучреждении тяжёлую операцию на печени, после этого её пришлось повторить якобы из-за того, что пенсионеру установили неправильно дренаж в желчных протоках.

Ветеран заявляет, что перед этим у него брали анализ на ВИЧ и гепатит. Исследования обязательно должны были проходить, пояснил депутат Госдумы (КПРФ), в прошлом — врач-хирург Алексей Куринный. По словам супруги пациента, анализ оказался отрицательным.

Находясь в больнице, пенсионер переболел COVID-19 во время вспышки инфекции. Позже, в другом медуучреждении, у гражданина вновь взяли анализ на ВИЧ, и он оказался положительным.

В самой больнице заявляют, что не брали в апреле 2020 года анализы на ВИЧ и гепатит С у Г., уточняет издание. Юрист заболевшего считает, что заражение ВИЧ произошло именно там.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минздраве РФ заявили, что Россия вышла на плато по ВИЧ-инфекции.

Читайте ранее в этом сюжете: В Минздраве заявили, что Россия вышла на плато по ВИЧ-инфекции

Читайте развитие сюжета: В Самарской области пройдет акция «Тест на ВИЧ. Экспедиция 2020»