Москва, , 09:04 — REGNUM Специалисты космического центра «Восточный» приступили к подготовке технологического оборудования для заправки разгонного блока «Фрегат», сообщили в пресс-службе космического центра.

На космодроме уточнили, что испытания разгонного блока проходят в монтажно-испытательном корпусе космических аппаратов. Ранее в космический центр был доставлен диспенсер — переходное звено между разгонным блоком и космическим аппаратом.

Напомним, в декабре 2020 года с космодрома «Восточный» планируется запустить ракету-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», которые выведут на орбиту космические аппараты OneWeb.

Читайте также: На космодроме «Восточный» начался монтаж уникального оборудования