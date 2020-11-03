Москва, , 09:04 — REGNUM В Москве 3 ноября ухудшится видимость, сообщает центр «Фобос».

"Синоптическая ситуация обусловится западной периферией антициклона, благодаря чему обойдется без существенных осадков, но из-за инверсии ожидаются плотные слоистые облака с очаговой моросью и ухудшением видимости», — говорится в прогнозе.

По данным синоптиков, температура окажется на шесть-семь градусов выше обычных значений. В Москве ожидается облачная погода, морось и дымка.

Воздух прогреется до десяти градусов тепла, в Московской области — до 11 градусов тепла. Скорость ветра не превысит семи м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии на этой неделе может ненадолго вернуться тёплая погода, во второй половине начнёт холодать.

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