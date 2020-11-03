Вашингтон, , 09:04 — REGNUM Владельцы PlayStation 5, купившие Demon's Souls, получат доступ к более, чем 180 видеороликам, которые помогут им в прохождении игры. Об этом 3 ноября сообщил портал Game Rant.

Разработчики из студии Bluepoint Games сообщили, что это будет реализовано благодаря одной из новых функций консоли Sony. Видеоруководства будут давать подсказки в зависимости от того, на каком этапе игры находятся геймеры. Отмечается, что они не будут раскрывать сюжет и портить впечатление от игры.

Напомним, ранее Sony сообщила, что для доступа к панели управления PlayStation 5 геймерам не нужно будет выходить из игр. Таким образом, они смогут обратиться к интересующему их контенту, не прерывая игрового процесса. Старт продаж PlayStation 5 в России запланирован на 19 ноября 2020 года.

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