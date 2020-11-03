Уфа, , 09:03 — REGNUM Студенты выпускных курсов вузов в Башкирии будут учиться очно. Соответствующие изменения в указ о введении режима повышенной готовности 2 ноября внес глава республики Радий Хабиров.

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Согласно документу, со 2 ноября вузы республики могут возобновить работу при совмещении дистанционного и очного обучения. При этом студенты выпускных курсов обучаются очно, а студенты всех остальных курсов учатся дистанционно.

Отмечается, что руководство вузов должно учесть особенности образовательного процесса и определить перечень направлений подготовки, по которым обучение со 2 ноября будет идти очно, дистанционно или с применением электронного обучения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в вузах Башкирии ежедневно регистрируют от 30 до 50 случаев заражения коронавирусом.

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